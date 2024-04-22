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ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:37
Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Bu kez Suriye'nin Haseke bölgesinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Harap El-Cir Üssü'ne, Irak topraklarından 5 roket fırlatıldı.
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