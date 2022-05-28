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ABD’nin hedefi 2023 seçimleri mi?

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Giriş: 28.05.2022 22:38
AK Parti Milletvekili İsmail Ok İYİ Parti'den ayrılma sürecini, İYİ Parti'nin iç yüzünü ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ABD ile işbirliği halinde 2023 seçimlerine dair hedef aldıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD Başkan Joe Biden’ın açıklaması üzerine CHP’nin sergilediği pozitif tavrı eleştiren İsmail Ok, şunları söyledi…
ABD’nin hedefi 2023 seçimleri mi?
ABD’nin hedefi 2023 seçimleri mi?
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