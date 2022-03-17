17 Mart 2022, Perşembe
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ABD’den terör örgütü PKK’YPG’ye yeni sevkiyat! Onlarca TIR gitti
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sevkiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. ABD ordusu son olarak, örgüt işgalindeki petrol sahalarında bulunan üslerine, Irak toprakları üzerinden 150'ye yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.