14 Nisan 2024, Pazar
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ABD ve İsrail'de savaş alarmı! Orta Doğu'da gerilim: Biden Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından tatilini yarıda kesti
1 Nisan'da İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda yaşanan ölümler, İsrail ile İran arasındaki gerilimi artırdı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a döndü. Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...