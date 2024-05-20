Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

"Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteriyle yaşadı.