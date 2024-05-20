20 Mayıs 2024, Pazartesi
Taş Kağıt Makas'ın Sarı Bit'i Burak Yörük'ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...
"Taş Kağıt Makas" dizisinde 'Sarı Bit Fecir' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemde. Kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde yakalayan oyuncunun sevgilisi merak edildi. Yakışıklı oyuncu meğer tanıdık bir isimle birlikteymiş. İşte Burak Yörük'ün sevgilisi...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:45
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