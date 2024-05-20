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Taş Kağıt Makas'ın Sarı Bit'i Burak Yörük'ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

"Taş Kağıt Makas" dizisinde 'Sarı Bit Fecir' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemde. Kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde yakalayan oyuncunun sevgilisi merak edildi. Yakışıklı oyuncu meğer tanıdık bir isimle birlikteymiş. İşte Burak Yörük'ün sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:45
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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

"Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteriyle yaşadı.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in olduğu, Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları sosyal medyada da ilgi odağı oluyor.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

Yörük, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topluyor. Tuana Yılmaz, 22 Haziran 1994 senesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu.

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

Mezun olduktan sonra Politecnico Di Milano'da teknoloji entegre ürünler üzerine yüksek lisans yaptı. Mezun olduktan sonra İtalya'da ürün geliştiren bir firmada çalıştı. Üniversite yıllarında akapella müzik ile uğraştı. İşte başta Burak Yörük olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit’i Burak Yörük’ün sevgilisi de tanıdıkmış! Sosyal medya fenomeni...

DERYA ULUĞ VE SEVGİLİSİ ASİL GÖK