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ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışına onay! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber'de aktardı

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Giriş: 11.02.2024 22:23
ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Peki bundan sonra F-16 satışıyla ilgili nasıl bir süreç izlenecek? Askeri Stratejist Profesör Doktor Poyraz Gürson A Haber’de aktardı.
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına onay!
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay!
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