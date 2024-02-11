ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışına onay! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber'de aktardı

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Peki bundan sonra F-16 satışıyla ilgili nasıl bir süreç izlenecek? Askeri Stratejist Profesör Doktor Poyraz Gürson A Haber’de aktardı.