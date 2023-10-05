ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi! İran mermileri Rusya’ya karşı kullanılacak

ABD geçtiğimiz yıl İran'a ait silah taşıyan bir gemiye el koymuştu. Beyaz Saray yönetimi, gemide İran'a ait bir milyon 100 bin merminin Ukrayna'ya gönderildiğini teyit etti.

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