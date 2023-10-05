05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi! İran mermileri Rusya’ya karşı kullanılacak

ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi! İran mermileri Rusya’ya karşı kullanılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 16:37
ABD geçtiğimiz yıl İran'a ait silah taşıyan bir gemiye el koymuştu. Beyaz Saray yönetimi, gemide İran'a ait bir milyon 100 bin merminin Ukrayna'ya gönderildiğini teyit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koltuğu aldı safını değiştirdi
Koltuğu aldı safını değiştirdi
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
ABD İran’a ait mermileri Ukrayna’ya gönderdi!
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
Karadeniz hamlesi! Rusya üs kuracak
ABD bayraklı motorla kaçış planı
ABD bayraklı motorla kaçış planı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de
Ozon tabakasındaki delik büyüyor!
Ozon tabakasındaki delik büyüyor!
Balık tutmak depresyondan koruyor!
Balık tutmak depresyondan koruyor!
Hava harekatları Avrupa basınında!
Hava harekatları Avrupa basınında!
Önemli temas! Türkiye’nin daveti üzerine gelmişti
Önemli temas! Türkiye'nin daveti üzerine gelmişti
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Bakan Özhaseki’den önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar
AK Parti’de büyük kongre hazırlığı!
AK Parti'de büyük kongre hazırlığı!
Daha Fazla Video Göster