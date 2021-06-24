24 Haziran 2021, Perşembe
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ABD heyeti Kabil Havalimanı için geliyor!
ABD ve NATO'nun çekilme kararı sonrasında Afganistan'ın geleceği merak konusu. Türkiye, ABD'den gelecek bir heyeti ağırlayacak. Yapılacak görüşmelerde Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetler ele alınacak. Detayları A Haber muhabir Arzu Fidanverdi aktardı.