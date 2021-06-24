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ABD heyeti Kabil Havalimanı için geliyor!

A Haber
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Giriş: 24.06.2021 09:51
ABD ve NATO'nun çekilme kararı sonrasında Afganistan'ın geleceği merak konusu. Türkiye, ABD'den gelecek bir heyeti ağırlayacak. Yapılacak görüşmelerde Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetler ele alınacak. Detayları A Haber muhabir Arzu Fidanverdi aktardı.
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