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ABD dolar üzerinden baskı uyguluyor? Dolar nasıl dünya parası oldu?

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Giriş: 16.04.2022 11:54
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 21. yüzyıl savaşlarının sadece silahla değil, aynı zamanda iktisadi güçle olacağını bir kere daha gösterdi. Zira sis perdesi bilerek çekildi. Sıradan insanın anlayamayacağı ekonomik jargonla harmanlandı. Ancak paranın önemini anlamanız için ekonomist olmanız gerekiyor. Savaşlar, yoksulluk ve şiddet hep paranın etrafında dönüyor. Peki ABD'nin dolar sistemine dayalı finans kapital sistemi temelli küresel egemenliği nasıl kuruldu? Dolar rezerv para olmaktan çıkar mı? Milli parayla ticarete dayalı "yeni bir dünya sistemi kurulabilir mi? İşte tüm detaylar…
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