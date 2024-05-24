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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e Kongrede Gazze protestosu! Kanlı eller havaya kalktı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.05.2024 09:24
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında Filistin destekçisi bir göstericinin protestosuyla karşılaştı. Protestocu, "Blinken'ı tutuklamanız gerekiyor, beni değil" diye bağırdı. Ellerini katledilen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler Blinken'ın arkasında oturarak sessiz protestolarına devam etti.
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