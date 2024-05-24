24 Mayıs 2024, Cuma
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e Kongrede Gazze protestosu! Kanlı eller havaya kalktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında Filistin destekçisi bir göstericinin protestosuyla karşılaştı. Protestocu, "Blinken'ı tutuklamanız gerekiyor, beni değil" diye bağırdı. Ellerini katledilen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler Blinken'ın arkasında oturarak sessiz protestolarına devam etti.