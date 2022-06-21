AB ülkeleri enerjide Rus gazı yerine yerli kömüre yöneldi

Rusya'nın gaz sevkiyatında kesintiye gitmesiyle Avrupa ülkeleri enerji üretiminde yerli kömüre yöneliyor. Almanya'nın ardından Avusturya, Hollanda ve İtalya da kömür enerjili santrallerde üretimi artırmak için hazırlıklara başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

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