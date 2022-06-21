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AB ülkeleri enerjide Rus gazı yerine yerli kömüre yöneldi

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 15:42
Rusya'nın gaz sevkiyatında kesintiye gitmesiyle Avrupa ülkeleri enerji üretiminde yerli kömüre yöneliyor. Almanya'nın ardından Avusturya, Hollanda ve İtalya da kömür enerjili santrallerde üretimi artırmak için hazırlıklara başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
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