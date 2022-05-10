AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Landrut’tan A Haber’e özel açıklamalar

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu, Ukrayna-Rusya savaşının tüm dünyaya derin etkileri olduğunu vurguladı, Türkiye-AB ilişkilerine de değindi.

"Avrupa birliği ülkeleri olarak geçtiğimiz yıl sağlık, göç güvenlik ve iklim değişikliği gibi hayati konularda Türkiye ile önemli ilerlemeler kaydettik" sözleriyle Türkiye- Avrupa birliği ilişkilerini değerlendiren Meyer, yeni bir sürecin başladığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu başkanı Nikolasus Meyer Landrut A Haber mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Meyer, Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Nikolasu Meyer, "Rusya -Ukrayna arasındaki savaş jeopolitik açıdan oyun değiştirici bir savaş. Bu savaş ile birlikte daha öncekilerden tamamen farklı, hiç içinde bulunmadığımız bir durumdayız. Savaşın bütün etkilerini henüz görmedik. Bu savaş ne kadar uzarsa, o kadar farklı ve derin etkileri olacak." dedi.

Meyer, enerji konusunda Rusya'ya karşı yeni yaptırımların Avrupa Birliği'nin gündeminde olduğunu vurguladı. Meyer, "Avrupa Birliği geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya karşı 5 yaptırım paketini hayata geçirdi. Şimdi Avrupa içinde enerji alanında yeni yaptırımların uygulanması tartışılıyor. Rusya, Ukrayna'ya saldırısını sürdürdüğü sürece Avrupa'nın enerji alanında yaptırımları devam edecek." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer Türkiye'nin barış süreci için verdiği katkılara da dikkat çekti ve "Bu savaşın en kısa sürede sona ermesi için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini görüyoruz. Ancak su ana kadar bu girişimler istediğimiz, umduğumuz sonuca ulaşmadı." şeklinde konuştu.