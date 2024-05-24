24 Mayıs 2024, Cuma
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AB Genişleme Komiseri Varheyli Ankara’da! Bakan Fidan: Türkiye katıldığı her ittifaka güç satar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri'ni ağırladı. Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine ilişkin konuştu. Türkiye'nin katılacağı her ittifaka güç katacak bir aktör olduğunu vurgulayan Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nde kimlik siyaseti yapan ülkelere net ifadelerle mesaj verdi.