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A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? A Haber muhalefet medyasının hedefinde... Sözde haberle A Haber'i karalamaya çalıştılar

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 10:36
Ankara'da etkili olan sağanakta altyapı çöktü yollar gölete döndü, bir kişi de hayatını kaybetti. A Haber ekipleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla yaşananları izleyicilere aktardı. İşte bu sırada muhabirimizin giydiği sarı çizme üzerinden algı çalışması yapan muhalif medyanın oyunu çok geçmeden deşifre oldu. İşte yaşananların perde arkası...
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi İŞTE A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA ATAN TETİKÇİLER! FETÖ CHP MEDYASI ODA TV… GERÇEKLER TOKAT GİBİ BİR KEZ DAHA YÜZLERİNE İNDİ

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