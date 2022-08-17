A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? A Haber muhalefet medyasının hedefinde... Sözde haberle A Haber'i karalamaya çalıştılar

Ankara'da etkili olan sağanakta altyapı çöktü yollar gölete döndü, bir kişi de hayatını kaybetti. A Haber ekipleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla yaşananları izleyicilere aktardı. İşte bu sırada muhabirimizin giydiği sarı çizme üzerinden algı çalışması yapan muhalif medyanın oyunu çok geçmeden deşifre oldu. İşte yaşananların perde arkası...

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