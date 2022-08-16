16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan son dakika gelişmeleri izleyicilere doğru ve hızlı bir şekilde iletmeyi görev haline getirmiş A Haber, dün Ankara'da yapılan canlı yayında muhabirimizin giydiği çizme üzerinden hedef gösterilmeye çalışıldı. Tedbir amaçlı giyilen çizmeyi algı operasyonu malzemesi haline getiren sosyal medya tetikçileri, yayının yapıldığı bölgenin kısa süre sonra sular altında kalmasıyla kendi iftiraları altında ezildi. İşte ODA TV ve FETÖ'cü hesapların öncülüğünü yaptığı çirkin iftiraya alet olan operasyoncular...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 13:42
  • 1
  • 46
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

Ankara'da etkisini gösteren ve bir kişinin hayatını kaybettiği sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağıştan kısa süre önce bölgede yayın A Haber ekiplerine yönelik ODA TV ekibi algı operasyonuna soyundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 46
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

OPERASYONCU ODA TV
Millet İttifakı'nın medyadaki operasyon ayağı ODA TV bu sefer de A Haber'i hedef aldı. Oda TV, A Haber muhabirlerinin bugün "sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği" Ankara'da çizme giyerek yayın yapmasını eleştirdi.

  • 3
  • 46
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

SÖZDE HABERDE "A HABER YAKALANDI" YALANI
ODA TV tarafından yapılan sözde haberde "A Haber fena yakalandı. Ankara'da yerler kuruyken sarı çizmeyle çekim..." ifadelerine yer verildi.

  • 4
  • 46
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

YARIM SAAT SONRA KÖPRÜ ALTINI SU BASTI
ODA TV'nin haberindeki A Haber muhabirlerinin yaptıkları yayını Sıhhiye Köprüsü'ne 100 metrelik bir mesafede yaptığı ve yayından sadece yarım saat sonra Sıhhiye köprüsünün altını su bastığı görüldü.

  • 5
  • 46
İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

İşte ODA TV ve FETÖ'cü hesapların öncülüğünü yaptığı çirkin iftiraya alet olan operasyoncular...