İşte A Haber’e çirkin iftira atan tetikçiler! FETÖ CHP medyası ODA TV… Gerçekler tokat gibi bir kez daha yüzlerine indi

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan son dakika gelişmeleri izleyicilere doğru ve hızlı bir şekilde iletmeyi görev haline getirmiş A Haber, dün Ankara'da yapılan canlı yayında muhabirimizin giydiği çizme üzerinden hedef gösterilmeye çalışıldı. Tedbir amaçlı giyilen çizmeyi algı operasyonu malzemesi haline getiren sosyal medya tetikçileri, yayının yapıldığı bölgenin kısa süre sonra sular altında kalmasıyla kendi iftiraları altında ezildi. İşte ODA TV ve FETÖ'cü hesapların öncülüğünü yaptığı çirkin iftiraya alet olan operasyoncular...