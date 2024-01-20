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A Haber sınırın sıfır noktasında! PKK'ya ağır darbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 08:44
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar kesintisiz sürüyor. Son olarak 10 terörist etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Esra Arpa sınırın sıfır noktasından son durumu aktardı.
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