A Haber refah sınırında! Refah kenti canlı yayında vuruluyor

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 28 bini aşarken, yerinden edilmiş binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Refah kentinde korku dolu bir bekleyiş var. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Refah sınırından aktardı.

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