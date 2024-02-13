13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber refah sınırında! Refah kenti canlı yayında vuruluyor

A Haber refah sınırında! Refah kenti canlı yayında vuruluyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 15:48
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 28 bini aşarken, yerinden edilmiş binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Refah kentinde korku dolu bir bekleyiş var. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Refah sınırından aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın madeninde toprak kayması
Altın madeninde toprak kayması
Doğu Karadeniz’e en büyük cami ve külliye!
Doğu Karadeniz’e en büyük cami ve külliye!
A Haber çiftçi isyanının merkezinde
A Haber çiftçi isyanının merkezinde
Başkan Erdoğan Dubai’de yatırımcılarla görüştü!
Başkan Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla görüştü!
Cumhur İttifakı’nda yerel seçim mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim mesaisi!
Refah kenti canlı yayında vuruluyor
Refah kenti canlı yayında vuruluyor
Rusya’dan tansiyonu yükseltecek hamle!
Rusya'dan tansiyonu yükseltecek hamle!
ANKA-3’ün görüntüleri paylaşıldı
ANKA-3'ün görüntüleri paylaşıldı
Canlı yayında kurtarma operasyonu
Canlı yayında kurtarma operasyonu
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
İhraç edilenler mesleğe dönecek mi?
Hamza Dağ kimdir?
Hamza Dağ kimdir?
Türk bayrağı dünyanın en yüksek binasında
Türk bayrağı dünyanın en yüksek binasında
Daha Fazla Video Göster