16 Mart 2024, Cumartesi
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A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında! Jandarma Özel Harekat sınırın sıfır noktasında vatan nöbetinde
Hakkari Yüksekova’da sınıra sıfır noktasında bizler Ramazan ayını huzur içerisinde geçirebilelim diye Kahraman askerlerimiz nöbet tutmaya devam ediyorlar bir yandan da mübarek Ramazan ayında zor şartlar altında oruçlarını açıyorlar. A Haber ekibi de Irak sınırında Mehmetciğin iftar sofrasına konuk oldu.