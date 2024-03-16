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A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında! Jandarma Özel Harekat sınırın sıfır noktasında vatan nöbetinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 19:02
Hakkari Yüksekova’da sınıra sıfır noktasında bizler Ramazan ayını huzur içerisinde geçirebilelim diye Kahraman askerlerimiz nöbet tutmaya devam ediyorlar bir yandan da mübarek Ramazan ayında zor şartlar altında oruçlarını açıyorlar. A Haber ekibi de Irak sınırında Mehmetciğin iftar sofrasına konuk oldu.
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A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında!
A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında!
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