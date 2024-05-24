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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran'da! Tahran sokaklarında son durum ne?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.05.2024 13:14
İran Cumhurbaşkanı Reisi içinde bulunduğu helikopterin kaza yapmasının ardından hayatını kaybetmişti. Reisi dün doğduğu Meşhed'de toprağa verildi. İran'da bugün yasın son günü. Peki Tahran sokaklarında son durum ne? Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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Tahran sokaklarında son durum ne?
Tahran sokaklarında son durum ne?
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