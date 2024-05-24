24 Mayıs 2024, Cuma
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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği İran'da! Tahran sokaklarında son durum ne?
İran Cumhurbaşkanı Reisi içinde bulunduğu helikopterin kaza yapmasının ardından hayatını kaybetmişti. Reisi dün doğduğu Meşhed'de toprağa verildi. İran'da bugün yasın son günü. Peki Tahran sokaklarında son durum ne? Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.