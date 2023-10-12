A Haber çatışma bölgesinde: Dünyanın bir şey yapması gerek! Gazze açık bir mezarlık haline dönüşecek

İsrail saldırılarında Gazze’de can kaybı bin 354’e yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Aşkelon’dan bölgedeki son durumu aktardı. KAvasoğlu, "Açlık ve kıtlıkla karşı karşıyalar. Dünyanın bu konu için bir şey yapması gerekiyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Tıbbi malzeme yok. Bir an önce insani koridorun açılması gerekiyor artık. Gazze açık bir cezaevi diyoruz ya, Gazze artık açık bir mezarlık haline dönüşecek yoksa." dedi.

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