A Haber canlı yayınında o bölgeleri işaret etti: BURASI KANSERLİ BİR HÜCRE GİBİ!

Terörün finans kaynağı yok ediliyor. PKK/PYD’nin kontrolündeki enerji-petrol tesisleri nerede? Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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