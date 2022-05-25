A Haber analiz | İşte CHP-FETÖ ilişkisinin perde arkası

14 Aralık 2014 tarihinde Zaman Gazetesi’ne FETÖ operasyonu düzenlendi. Sözde gazeteci Ekrem Dumanlı dahil pek çok kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise operasyonu eleştirdi. Fetullahçı Terör Örgütü, parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden biri de CHP oldu. CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kaset kumpası ile görevden indirildi. Ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. İlk adım başarıyla tamamlanmıştı. Ve daha sonra her şey adım adım ilerledi. İşte CHP ve FETÖ'nün dikkat çeken yakınlığını anlatan A Haber’in çarpıcı analizi…

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