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9 yıl sonra en üst düzey görüşme

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 11:38
Başkan Erdoğan Katar'da Sisi ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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