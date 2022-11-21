Başkan Erdoğan Katar'da Sisi ile bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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