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89 terör hedefi imha edildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 16:32
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Pençe kılıç harekatına ilişkin son durumu, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sınır hattından aktardı.
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