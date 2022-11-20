20 Kasım 2022, Pazar
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89 terör hedefi imha edildi!
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Pençe kılıç harekatına ilişkin son durumu, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sınır hattından aktardı.