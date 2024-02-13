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77 gazeteci depremin izlerini kitaba aktardı! Sarsılma raftaki yerini aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 16:51
6 Şubat depremlerinde görev yapan 77 kameraman ve muhabirin kaleme aldığı "Sarsılma" kitabı raflardaki yerini aldı. Kitaba katkı sunan gazetecilere plaket verildi. Turkuvaz Medya Grubu da ödüle layık görüldü.
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