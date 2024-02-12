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74 ilde Mercek-11 operasyonu! Bin 124 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 09:01
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 74 ilde ruhsatız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek-11 operasyonlarında bin 124 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı..
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74 ilde Mercek-11 operasyonu!
74 ilde Mercek-11 operasyonu!
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