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7 ilde DEAŞ'a Bozdoğan-26 operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 12:12
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-26' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
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