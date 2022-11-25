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6’lı masada aday krizi tırmanıyor! Muhalefette 10 aday adayı var

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 15:38
6’lı masada adaylık yarışı her geçen gün kızışıyor. Şu ana kadar 10 isim doğrudan veya dolaylı olarak cumhurbaşkanı adaylığı sinyali verdi. Bu isimler arasında adaylığa en yakın Kılıçdaroğlu görünüyor ancak; son sözü 6’lı masa söyleyecek. Aday ismi 2023 Ocak ayından önce açıklanmayacak. Peki o isimler kim? Adaylık yolunda kim daha şanslı?
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