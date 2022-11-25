6’lı masada aday krizi tırmanıyor! Muhalefette 10 aday adayı var

6’lı masada adaylık yarışı her geçen gün kızışıyor. Şu ana kadar 10 isim doğrudan veya dolaylı olarak cumhurbaşkanı adaylığı sinyali verdi. Bu isimler arasında adaylığa en yakın Kılıçdaroğlu görünüyor ancak; son sözü 6’lı masa söyleyecek. Aday ismi 2023 Ocak ayından önce açıklanmayacak. Peki o isimler kim? Adaylık yolunda kim daha şanslı?

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