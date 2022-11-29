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6'lı masa toplantısında kaos! Kılıçdaroğlu'nun sekreteri olay çıkardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.11.2022 12:38
HDP destekli 6’lı masanın hazırladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ öneri toplantısında skandal bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sekreteri Derya Gödek gazetecilerle tartışıp nezaket sınırlarını aştı.
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