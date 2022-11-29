29 Kasım 2022, Salı
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6'lı masa toplantısında kaos! Kılıçdaroğlu'nun sekreteri olay çıkardı
HDP destekli 6’lı masanın hazırladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği’ öneri toplantısında skandal bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sekreteri Derya Gödek gazetecilerle tartışıp nezaket sınırlarını aştı.