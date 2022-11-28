28 Kasım 2022, Pazartesi
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6'lı masa 9. kez toplanacak! Aday kim olacak?
6'lı masa bugün yine toplanacak. Cevabı merak edilen soru ise "İttifakın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu. Ancak bu konuda 6'lı masadan hala bir ses yok. 6'lı masa bugün anayasa çalışmasını açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.