30 Kasım 2022, Çarşamba
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69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı
Son dakika haberi...Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Seyit Torun, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş DBP Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.