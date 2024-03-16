62 milyon seçmen sandığı gidecek! Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

31 Mart seçimlerinde yaklaşık 62 milyon seçmen sandığa gidecek. 1 milyondan fazla genç ise ilk kez oy kullanacak. Ama seçimin kaderini kim belirleyecek derseniz onlar ise kadınlar olacak.

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