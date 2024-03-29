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53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı

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Giriş: 29.03.2024 00:49
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 53 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu 387 bin adet hap ele geçirildi. Operasyonlarda 434 zehir taciri yakalandı.
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