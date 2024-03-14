14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi! O vekiller kimler, suçlamalar neler?

5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi! O vekiller kimler, suçlamalar neler?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 09:54
Beş milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla İlgili fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu. O vekiller kimler, suçlamalar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Delege işi tamam! Artık rövanş zamanı
Delege işi tamam! Artık rövanş zamanı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan para kule itirafı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan para kule itirafı
5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’ye gönderildi!
5 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi!
CHP’li isimler paraları kimin için saydı?
CHP'li isimler paraları kimin için saydı?
Gazze tartışması! Almana ağzının payını verdi
Gazze tartışması! Almana ağzının payını verdi
Şırnak’taki kazada 1 şehit daha!
Şırnak’taki kazada 1 şehit daha!
Gösterişli açılış sonrası rezilllik
Gösterişli açılış sonrası rezilllik
Firarilere ’Çember’ operasyonu!
Firarilere 'Çember' operasyonu!
Canavar ve katil New York’ta görüntülendi
Canavar ve katil New York'ta görüntülendi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale’de!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de!
Erdoğan çiftinin iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı!
Erdoğan çiftinin iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı!
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında rezil oldu!
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında rezil oldu!
Daha Fazla Video Göster