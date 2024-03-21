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5 ilde eş zamanlı Mahzen-16 operasyonu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 08:23
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli) ve İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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5 ilde eş zamanlı Mahzen-16 operasyonu!
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