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5 ilde Bozdoğan-13 operasyonu! Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 14:23
Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kış aylarında eylem yapmak amacıyla sığındıkları mağaralara Bozdoğan-13 operasyonları gerçekleştirildi. 5 ilde 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
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