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41 ilde zehir tacirlerine operasyon! 268 şüpheli enselendi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 18.04.2024 08:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak zehir tacirlerine operasyon düzenlendiğini bildirdi. "Narkoçelik-12" adı verilen operasyon kapsamında 268 şüpheli yakalandı.
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