3600 gösterge ve öğrenci affı yolda! Milyonları ilgilendiren düzenlemede sona gelindi

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona gelindi. Teklifte memurların merakla beklediği 3600 gösterge ile yaklaşık 4 milyon öğrenciyi etkileyecek öğrenci affı da bulunuyor. Düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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