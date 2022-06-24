24 Haziran 2022, Cuma
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3600 gösterge ve öğrenci affı yolda! Milyonları ilgilendiren düzenlemede sona gelindi
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona gelindi. Teklifte memurların merakla beklediği 3600 gösterge ile yaklaşık 4 milyon öğrenciyi etkileyecek öğrenci affı da bulunuyor. Düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.