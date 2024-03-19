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30 bin konut daha teslim ediliyor

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Giriş: 19.03.2024 10:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde AFAD'ın 30 bin konut kura törenine canlı bağlantıyla katılacak. A Haber muhabiri Mücahit Özendi o konutlardan detayları aktardı.
30 bin konut daha teslim ediliyor
30 bin konut daha teslim ediliyor
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