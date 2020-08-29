30 Ağustos Zafer Bayramı'na açılışlı kutlama! İşte Başkan Erdoğan'ın programı

Pandemi 30 Ağustos törenlerine engel olmayacak. Başkan Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de başlayacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı programına göre Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'e gidecek. Mozoleye çelenk braktıktan sonra Misaki Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayacak. Törenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de devam edecek. Erdoğan "Başkomutan" sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos programının detaylarını A Haber aktardı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos programı kapsamında sabah Anıtkabir'de olacak, ardından da Külliye'de tebrikleri kabul edecek.

TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE AÇILIŞ YAPACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu ise bu yıl koronavirüs salgını gerekçesiyle yapılmayacak. Erdoğan Külliye'deki kabulün ardından Roketsan'ın Ankara Lalahan'daki tesislerinde 'Uzay Teknolojileri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açacak. Merkez bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan, "Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi"nin çalışmaları başta olmak üzere çeşitli uzay projelerine dair çalışmalar yürütülüyor. Uydu Fırlatma sistemi projesi, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanmasını hedefliyor. Erdoğan, telekonferans yöntemi ile de Elmadağ tesislerindeki, 'Patlayıcı Kimyasalları Hammadde Üretim Tesisi'ni de açacak.

KARA HARP OKULU MEZUNİYET TÖRENİ'NE KATILACAK

Savunma sanayiinde yerliliği artırma hedefi kapsamında açılacak olan 2 tesisin tam kapasite çalışması ile önemli bir yerlilik seviyesine geçilmesi hedefleniyor. 30 Ağustos'ta iki tesisin açılışının yanı sıra yeni geliştirilen füzenin test atışları da canlı bağlantı ile izlenecek. Erdoğan, tesislerin açılışının ardından Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne de katılacak.