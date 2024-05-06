Dayakçı annenin görüntüleri ahaber.com.tr'de! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Küçükçekmece’de skandal bir olay meydana geldi. Yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek kızını bırakıp gitti. Tartışma esnasında ise anne tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası ahaber.com.tr ihbar hattına gelen bir video "pes" dedirtti. Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokağı inlettiği görülüyor. İşte o görüntüler....

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