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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye'de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan 201 vakıf eserinin toplu açılış töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da Ayasofya'dan sonra en önemli müzeden camiye çevrilmiş ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye müzesi açılıştan sonra büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:26
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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye’de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

Vakıf Haftası kutlama programı çerçevesinde düzenlenen törende, tarihe gösterilen büyük vefa ile ihya edilen onlarca eser yepyeni haliyle hizmete açıldı. Yurt içi ve yurt dışında yenilenen eserler büyük beğeni topladı.

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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye’de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

6. YÜZYILDA KİLİSE OLARAK İNŞA EDİLDİ

6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul'un fethinin ardından 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi ve o tarihten itibaren "Atik Ali Paşa Camii", "Kariye Camii" isimleriyle hizmet verdi.

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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye’de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla 79 yıl önce müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi.

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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye’de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

SADECE KUBBESİNİN KASNAĞI GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞTI

Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale geldi. Restorasyon işlemleri devam ederken müze olarak ziyarete açık tutuldu.

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Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye’de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

Restorasyonda tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin özgünlüğünün korunduğu ifade edildi. Büyük İstanbul depremlerinin tanığı Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü halini aldı.