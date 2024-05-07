Tarihe saygı, geleceğe köprü! Kariye'de ilk namaz heyecanı | Mutluluklarını açıkladılar: Çok şükür bugünleri gördük

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan 201 vakıf eserinin toplu açılış töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da Ayasofya'dan sonra en önemli müzeden camiye çevrilmiş ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye müzesi açılıştan sonra büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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