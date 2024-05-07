07 Mayıs 2024, Salı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in zayıflama sırrı: Bu diyetle 7 günde incecik oldu! 1 hafta boyunca...
Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra magazin dünyasında da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk da gündemden düşmeyen güzel oyuncunun zayıflama yöntemi, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Deniz, bu konuda bir röportajında açıklamalarda bulunmuştu. İşte Pınar Deniz'in kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:56
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