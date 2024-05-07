6’lı masada 3’lü veda! Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu…

Büyük umutlarla kurulan altılı masa, genel başkan vedaları ile gündemde. Masada ilk genel başkanlık koltuğunu kaybeden isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener ise partisi yerel seçimde başarısız olunca, söz verdiği gibi evine döndü. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan da ''benden bu kadar" mesajı geldi.

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