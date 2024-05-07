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İsrail’den Refah’a kara saldırı! Refah Sınır Kapısı’nı işgal ettiler

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 07.05.2024 10:18
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün mensupları, Gazzeli mazlumların son sığınağı olan Refah’a kara saldırı başlattı. Katliam yapan sözde askerler Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti. Detayları A Haber canlı yayınına katılan AA muhabiri Enes Canlı aktarırken uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
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