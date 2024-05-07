07 Mayıs 2024, Salı
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İsrail’den Refah’a kara saldırı! Refah Sınır Kapısı’nı işgal ettiler
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün mensupları, Gazzeli mazlumların son sığınağı olan Refah’a kara saldırı başlattı. Katliam yapan sözde askerler Refah Sınır Kapısı’nı işgal etti. Detayları A Haber canlı yayınına katılan AA muhabiri Enes Canlı aktarırken uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.