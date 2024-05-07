Hilal Altınbilek'in eski hali oldu! Meğer doğal güzel değilmiş! İşte yıllar önceki görüntüsü...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle tanınan oyuncu Hilal Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun estetikli olup olmadığı merak edilip araştırıldı. .Altıbilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altınbilek'in eski hali...