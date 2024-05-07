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İstanbul'da yük gemisi karaya oturdu! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.05.2024 08:53
Son dakika haberine göre İstanbul Haydarpaşa mendireği önlerinde makine arızası yaşayan Alexis isimli 229 boyundaki yük gemisi karaya oturdu.
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