İliç kazası TBMM gündeminde | 10 milyon metreküp yığın kaydı! TBMM heyeti İliç’e gidiyor

Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen toprak kayması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Devlet Su İşleri ve AFAD, kazayı araştırmak için kurulan komisyonda bilgi verdi. Komisyon üyeleri bir hafta boyunca heyelanın yaşandığı İliç'te incelemelerde bulunacak.

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