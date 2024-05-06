Vekaletle kurban kesim bedeli Türkiye'de ne kadar? Yurtdışında ne kadar? Diyanet açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de vekaletle kurban kesim bedeli ile yurtdışında vekaletle kurban kesim bedeli için 2024 yılında uygulanacak tarifeyi açıkladı. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Erbaş, kurban ibadetinin Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğunu söyleyerek, "Kurban sayesinde ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde, pek çok beldesinde, köyünde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımızın ötesinde milyonlarca mağdur, fakir fukara, garip gureba, bir yıl boyunca bir kurban etini bekleyen nice insanlara ulaşma, onlarla tanışma, buluşma imkanı sağlıyor. Yani kurban ibadetinin hikmeti çok büyük" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin herhangi bir ayrım gözetmeden dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinde iyilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Erbaş, Müslüman azınlıklara, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere, savaş ve işgal dolayısıyla mağdur olan, afetlere maruz kalan ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini uzatmaya devam edeceğini belirtti.

'4,6 MİLYON HİSSE KURBAN KESİLDİ'-

2023 yılında TDV'ye emanet edilen 745 bin 535 hisse kurbanın yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa ise 47 ülke 280 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldığı bilgisini paylaşan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımız, 31 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır" dedi.

'81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK'

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler."

2024 KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanda canlı kilo fiyatı ne kadar olacağı bayramın yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Peki büyükbaş küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? Canlı kg fiyatı ne? İşte ilk rakamlar

Bu yıl artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre artış gösterdi. Buna göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşta ise 250 ila 300 TL arasında olacak.

Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek.

2024 yılında olması beklenen tahmini fiyatları şu şekildeydi;

Kurbanlık keçinin fiyatı 7.000 TL ile 10.000 TL arasında,

Kurbanlık koç fiyatı 12.000 TL ile 18.000 TL arasında,

Kurbanlık sığırın fiyatı 80.000 TL ile 160.000 TL arasında,

Kurbanlık manda fiyatı 60.000 TL ile 130.000 TL arasında değişiyor.

Sivas Ticaret Borsası tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve fiyatları açıklandı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas'ta bulunan besicilerle ve kombina sahipleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye, hayvanın durumuna ve cinsine göre de değişiklik göstermektedir.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları tosun canlı kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 5 bin TL, küçükbaş için bin 500 TL, söküm ücreti 3 bin TL, paylama ücreti 2 bin TL, et çekim ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.

Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.