07 Mayıs 2024, Salı
Eurovision’dan İsrail'e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır
İsrail'in 68. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmemesine dünyanın dört yanından itirazlar geldi. Ancak yarışma organizatörleri çağrılara kulak asmadı. İsveç'te gerçekleşecek yarışmada 100 bin göstericinin İsrail'i protesto etmesi bekleniyor. Emniyetin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:28
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