Eurovision’dan İsrail'e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır

İsrail'in 68. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmemesine dünyanın dört yanından itirazlar geldi. Ancak yarışma organizatörleri çağrılara kulak asmadı. İsveç'te gerçekleşecek yarışmada 100 bin göstericinin İsrail'i protesto etmesi bekleniyor. Emniyetin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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