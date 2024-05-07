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Eurovision’dan İsrail'e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır

İsrail'in 68. Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmemesine dünyanın dört yanından itirazlar geldi. Ancak yarışma organizatörleri çağrılara kulak asmadı. İsveç'te gerçekleşecek yarışmada 100 bin göstericinin İsrail'i protesto etmesi bekleniyor. Emniyetin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:28
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Eurovision’dan İsrail’e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır
68. Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. Bu akşam ilk yarı final heyecanı yaşanacak.
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Eurovision’dan İsrail’e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır
İkinci yarı final 9 Mayıs'ta, büyük final ise 11 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müzik Birleştirir sloganlı yarışmayı İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Akerman sunacak.
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Eurovision’dan İsrail’e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır
Geçtiğimiz günlerde Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu önünde İsrail'in yarışmasına yönelik bir protesto gösterisi düzenlendi. Yarışma gecesi ise İsveç Filistin Grubu'nun ve yerel sanatçıların da İsrail'i protesto edeceği belirtildi.
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Eurovision’dan İsrail’e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır
Malmö Emniyet Müdürlüğü, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini, geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirtti. Öte yandan Avrupa Yayın Birliği, Eurovision gecesi davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.
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Eurovision’dan İsrail’e koruma kalkanı! 100 bin kişi protesto için hazır

BİR DAHA 'EVERYWAY THAT I CAN

Eurovision 2024 yarı finalinde daha önce birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. 2003'te Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, Malmö'de 'Everyway That I Can' şarkısını bir kez daha seslendirecek.